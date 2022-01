Mairie de Dakar : Soham Wardini félicite son "fils" Barthelemy Dias

Soham Wardini félicite Barthélémy Dias

Elle s'était engagée à remporter le scrutin de la ville de Dakar, mais les Dakarois en ont décidé autrement.





"A Dakar, les urnes ont parlé et le résultat qui en est sorti n’est pas celui que j’espérais. C’est le jeu démocratique, je l’accepte en toute humilité". Ainsi parle le maire sortant de la ville de Dakar, Soham Wardini.





Avec beaucoup d'humilité Soham Wardini a félicité le nouveau maire de Dakar.





"Je félicite mon fils Barthelemy Dias pour sa victoire et lui souhaite plein succès dans sa nouvelle mission en qualité de maire de la Ville de Dakar", dit-elle.





En outre, Soham Wardini n'a pas manqué de remercier tous ceux qui l'ont soutenue.





"Je leur exprime ma profonde gratitude. A toutes ces électrices et tous ces électeurs je leur dis, être votre candidate a été un honneur et un privilège pour moi. Merci à toute l’équipe qui m’a accompagnée pendant ces semaines de campagne. Je suis fière de chacune et de chacun d’entre vous et vous dis merci du fond du cœur", écrit Soham Wardini.