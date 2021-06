Mairie de Golf Sud: Cheikhou Oumar Sy à l’assaut d’Aïda Sow Diawara

La course pour le contrôle des collectivités territoriales est lancée. À la mairie de Golf Sud (département de Guédiawaye) un redoutable adversaire défie la députée maire socialiste, Aïda Sow Diawara. Il s’agit de l’ex-député Cheikhou Oumar Sy qui vient d’officialiser sa candidature à la mairie de Golf Sud.« Cher(e)s citoyens et Citoyennes. C'est le temps de l'action. Nous avons besoin d'un nouveau départ pour que nos collectivités territoriales soient au cœur de notre développement socio-économique. Notre chère commune de Golf Sud est à la recherche d'une nouvelle équipe capable d'impulser une nouvelle vision, d'apporter une innovation dans la gestion locale et une transparence dans les dépenses publiques », déclare-t-il dans un post sur sa page Facebook.Avant d’annoncer: « nous soumettrons notre offre politique, sociale et économique aux populations locales de Golf Sud pour ouvrir une nouvelle ère basée sur le respect de nos citoyens et Citoyennes ».