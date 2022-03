Mairie de Guédiawaye : L’élection des adjoints d'Ameth Aïdara prévue demain mercredi

L’élection du bureau municipal de la Ville de Guédiawaye est prévue demain mercredi 2 mars.



Fixée initialement le 17 février dernier, elle a été suspendue à la suite de vives contestations, d’invectives et d’altercations entre le nouveau maire Ameth Aïdara et Aliou Sall.



Devancé aux voix par la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) au vote du premier adjoint, Ameth Aïdara crie au «hold-up» et interrompt le décompte.



D’après L’AS, le nouveau maire devra se préparer à toutes les éventualités, même si Me Abdoulaye Wade a demandé aux conseillers de Wallu Sénégal de voter pour lui.