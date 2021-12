Mairie de Mbacké : Investi par une foule en liesse, Gallo Bâ de Bby décline sa feuille de route

Après avoir bénéficié de la confiance du président Macky Sall pour porter les couleurs de Bby au niveau de la commune de Mbacké , Gallo Bâ peut compter également sur la jeunesse de cette coalition en vue des élections locales de 2022!





En effet, ces jeunes ont porté aussi leur choix sur le Directeur Général de la Sogip à l'occasion d'un méga meeting tenu ce week-end en présence d'une immense foule, des leaders locaux de Bby dont Morane Gueye du Ps, Bara Gaye, Aly Penda Diouf du Model, Serigne Saliou Bousso et d'autres autorités.





Rassuré de cette forte mobilisation, le candidat de Bby dans la commune de Mbacké exprimera ses remerciements aux responsables de la mouvance présidentielle ainsi qu'aux initiateurs de cette rencontre.





"Je voudrais d'abord remercier chaleureusement tous les responsables de Bby ici présents, venus répondre massivement à l'appel de la jeunesse de Mbacké. Il m'est particulièrement agréable d'être présent devant vous pour d'abord vous féliciter pour l'immense et la merveilleuse initiative que vous avez eu d'organiser cette rencontre qui consacre le choix que vous portez sur moi pour que nous puissions changer la face de Mbacké" a-t-il déclaré à l'entame de son discours.





Galvanisé par ses partisans, Gallo Bâ se dit confiant et sûr de sa victoire éclatante au soir du 23 janvier prochain grâce à la foule que la jeunesse de Bby a drainée à l'occasion de ce meeting pour l'investir. Pour lui, Mbacké a une jeunesse engagée qui constitue le fer de lance et l'espoir de leur coalition.





Également, le Directeur Général de la Sogip a saisi cette tribune pour plaider la cause de sa commune devant la presse locale.





"Mbacké mérite mieux. Elle mérite des infrastructures, des voiries, un marché à la dimension de son envergure, un stade fonctionnel , un centre culturel, une salle des fêtes et beaucoup d'autres infrastructures qui vont accompagner son développement" a-t-il listé.





Toutefois, le candidat de Bby à la mairie de Mbacké aux élections locales du 23 janvier n'a pas manqué de décliner sa feuille de route pour gagner la confiance de la population locale.