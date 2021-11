Mairie de Ourossogui : Macky Sall investit Me Moussa Bocar Thiam

Dans la commune de Ourossogui (Matam), le président de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby), Macky Sall, a choisi le maire sortant, Maître Moussa Bocar Thiam, comme tête de liste pour les prochaines élections territoriales de janvier 2022. C'est le concerné lui-même qui a fait l'annonce à travers une note dont copie est parvenue à Seneweb.



"C’est avec un immense plaisir que j’ai appris la nouvelle de mon investiture en tant que tête de liste communale de la coalition Benno Bokk Yakaar à Ourossogui pour les élections territoriales du 23 janvier 2022. Permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui m’a donné la vie, la force et le courage pour participer efficacement en tant que Maire au développement de ma commune.