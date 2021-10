Mairie de Rufisque : Pr Ismaïla Madior Fall tête de liste Bby, Seydou Diouf laissé sur la touche

Le leader de Benno Bokk Yakaar (Bby), Macky Sall a tranché. A la mairie de Rufisque Est et à la ville il a porté son choix sur l’ancien ministre de la justice, Pr Ismaïla Madior Fall pour diriger la liste de Bby. Et c’est le Pr Fall lui-même qui donne la nouvelle dans une note.



« Son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall m’a fait l’honneur de porter son choix sur ma modeste personne pour conduire la liste de Bby à Rufisque Est et à la Ville », confie-t-il. Il a également tendu la main aux autres responsables de la mouvance présidentielle qui convoitaient la mairie de la vieille ville, comme Seydou Diouf.



«Aujourd’hui mon intime conviction est que cette aventure ne saurait être un cheminement solitaire mais plutôt la conjugaison d’efforts communs. C’est pourquoi je lance un appel fraternel à tous mes camarades de Benno Bokk Yaakar pour qu’ensemble nous puissions travailler en parfaite synergie», lance le candidat de Bby.



A signaler que des velléités de scission sont en vue. Le président de la commission des lois de l’assemblée nationale, laissé à la touche lors des investitures, avait déclaré dans une interview accordée au journal Le Quotidien il y a un mois:



« si on veut nous dire que pour la ville de Rufisque, on réserve la place à l’Apr ; ça ne marchera pas avec nous. Les choses doivent être très claires sur ça. Ce n’est pas aujourd’hui qu’on va me dire que parce que je ne suis pas de l’Apr, je ne vais pas être le candidat de la coalition à la tête de la ville de Rufisque et qu’il faut réserver le poste à l’Apr. Le jour où on me dira ça, ce sera la fin de mon compagnonnage avec l’Apr ».