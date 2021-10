Mairie de Saint-Louis : Mary Teuw Niane déclare sa candidature et décrète la fin de...

Mary Teuw Niane ,Candidat à la mairie de Saint-Louis

Le professeur Mary Teuw Niane a annoncé de manière officielle sa candidature à la mairie de Saint-Louis. « J’ai décidé librement d’être candidat », informe le Professeur de mathématique.





Celui qui fut ministre de l’Enseignement supérieur est persuadé « qu’il ne revient à aucune autorité à Dakar de choisir le Maire de Saint-Louis. Il appartient aux Saint-Louisiennes et aux Saint-Louisiens, à travers leur vote, de choisir leur Maire et l’équipe municipale ».





Plus que jamais déterminé et semblant avertir de ceux qui seraient tentés de le faire reculer, Mary Teuw Niane assure que sa « candidature est irréversible et irrévocable » et « mettra un terme à cette tradition de Maires par procuration ».