Mairie de Thiès : Dr Babacar Diop face au même souci que Ousmane Sonko

Après les travailleurs de la mairie de Ziguinchor, les agents de celle de Thiès réclament une augmentation de leurs salaires. Regroupés au sein du Syndicat national des travailleurs des collectivités locales du Sénégal (SNTCLS), ils ont, ce mercredi, arboré des brassards rouges et observé un arrêt de travail ponctué d’un sit-in.



D’après Le Quotidien, qui donne l’information, les agents de la mairie de Thiès invoquent la circulaire du ministère des Collectivités territoriales datée du 24 février et invitant les «maires et présidents de Conseil départemental (à une) application immédiate des augmentations de salaire conformément à l’article 29 de la loi n°2011-08 du 30 mars 2011, relatif au statut général des agents des collectivités territoriales».



Ils exigent la signature de «l’acte d’effectivité des augmentations de salaires dans les meilleurs délais». Faute de quoi, ils promettent «d’agir en conséquence».



Le porte-parole du SNTCLS, Mouhamadou Ndiaye révèle que lui et ses camarades ont adressé au maire de Thiès deux demandes d’audience «pour discuter des mécanismes exécutoires de l’effectivité urgente de ladite circulaire». Mais, selon lui, celles-ci sont restées sans suite. «Le maire de la Ville, jusque-là, fait la sourde oreille et oppose des procédures dilatoires», regrette le responsable syndical.



Le Quotidien informe que Dr Babacar Diop a promis de rencontrer les travailleurs de sa mairie mardi 18 avril.