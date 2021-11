Mairie de Thiès : Zappé par Yewwi Askan Wi, Moussa Tine dépose sa liste

L'ancien député de Jëf-Jël Moussa Tine sera bel et bien candidat à la ville de Thiès. Zappé par la coalition Yewwi Askan Wi (YAW), au profit du Dr Babacar Diop des FDS/Guelewaar, il va conduire sa propre liste sous la bannière de Pencoo and Liguey.



À en croire des sources généralement bien informées du quotidien L'Observateur, Moussa Tine a déposé la caution de 15 millions de Fcfa à la Caisse des dépôts et consignations (CDC).