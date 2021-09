Mairie de Tivaouane : Abdou Ndéné Sall soutiendra la candidature de Mamadou Sy Mbengue

À quatre mois des élections territoriales très attendues du 23 janvier 2022, Abdou Ndéné Sall, Directeur général de SEN/TER, qui avait fait part de son désir de convoiter la mairie de Tivaouane crée une surprise de taille. Il a en effet décidé de rallier la candidature du maire sortant, Mamadou Sy Mbengue, par ailleurs Directeur général de la SNHLM pour une victoire éclatante de la coalition « Benno Bokk Yakaar ».



Pour sceller cette alliance hautement symbolique, Abdou Ndéné Sall a donné rendez-vous à ses partisans et à la presse, ce mercredi 29 septembre 2021 à 17h, à son siège de Keur Mass (Tivaouane). Il est fortement probablement qu’il saisisse cette occasion pour déclarer sa candidature pour le conseil départemental.



Avec le soutien de taille et exemplaire à plus d’un titre d’Abdou Ndéné Sall, Mamadou Sy Mbengue dont le bilan a été marqué par d’importantes réalisations dans la ville sainte, est bien parti pour briguer un second mandat.



L’union autour d’un candidat de consensus pour l’APR ne manquera certainement pas de faire plaisir au président de la coalition « Benno Bokk Yakaar »qui avait appelé à l’unité.