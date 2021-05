Mairie de Tivaouane : Adoulaye Ndiaye Ngalgo défie le maire et déclare sa candidature

L’une des villes les plus stratégiques de la région de Thiès, la commune de Tivaouane fait l'objet de convoitises de plusieurs hommes politiques. A quelques mois des élections locales, les candidats pour la succession de Mamadou Diagne Sy Mbengue qui dirige la mairie depuis 2014 se manifestent. Et c’est Abdoulaye Ndiaye Ngalgou qui se signale.



Le Leader de An Defar Tivaouane a déclaré officiellement sa candidature à la mairie de la cité religieuse. ‘’Je dis aux femmes de Tivaouane qui ont fait une résolution que j’accepte votre proposition. Je suis candidat à la mairie pour les élections locales de 2022. Que tout le monde sache qu’il n'y a maintenant qu’un seul plan A et c’est Abdoulaye Ndiaye Ngalgou. Je ne suis derrière personne, je suis candidat à la mairie de Tivaouane pour assister la population’’, a-t-il déclaré lors d’un meeting.



Il a profité de cette occasion pour répondre à ses adversaires qui l’accusent de corrompre la population. ‘’Si c’est équiper les hôpitaux de la ville de matériaux, aider les étudiants qui ont des difficultés qu’on appelle corruption, donc nous allons corrompre toute la population. Nous sommes là pour le bien-être des habitants de Tivaouane'', lance-t-il.