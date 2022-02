MAIRIE DE VELINGARA-FERLO : Professeur Ibrahima Ka, un universitaire aux manettes

Ibrahima Ka, Professeur agrégé de chirurgie générale, Directeur du Centre national d’Oncologie de Diamniadio (CNOD) a été installé samedi dans ses nouvelles fonctions de maire de Vélingara-Ferlo dans le département de Ranérou.



Le sous-préfet de l’arrondissement de Vélingara-Ferlo a installé, l’universitaire, le Professeur Ibrahima Ka, à la tête de la mairie de la commune. Le bureau municipal composé de trois adjoints a également été installé.



Ibrahima Ka dit avoir répondu favorablement à l’appel des populations de sa commune qui lui ont invité à venir présider aux destinées de la collectivité. Militant de l’Apr, l’universitaire est descendu sur le terrain pour solliciter le suffrage des électeurs. Investi sur la liste Bunt-Bi en compagnie du responsable politique et leader du Parti de la Réforme, Amadou Dawa Diallo, il a remporté la bataille contre le député et désormais ex-président du Conseil départemental de Ranérou, Aliou Dembourou Sow. Ce dernier a perdu toute fonction élective dans son département. Il ne lui reste que son mandat de député qui arrive bientôt à terme. Son fief, Vélingara-Ferlo est désormais entre les mains du professeur Ibrahima Ka.



L’enseignant à la Faculté de médecine à l’Ucad a prôné la parité lors l’élection du bureau municipal. La dame Rokhy Mangane est la première adjointe au maire. Lors de la cérémonie d’installation, le sous-préfet de Vélingara-Ferlo a salué le travail de l’équipe sortante, dirigée par M. Cheikh Dia, dit Bambado. Ce dernier, même s’il n’a pas duré au poste, puisqu’il a terminé le mandat du défunt maire, a « œuvré pour le bien-être des populations », témoigne l’autorité administrative. Le Sous-préfet invite la nouvelle équipe dirigée par Pr Ka, à pérenniser les réalisations et surtout à consolider les acquis. Le préfet garde espoir, car dit-il, « j’ai entendu beaucoup d’échos favorables sur la personne du Pr Ka ».



Le nouveau maire, pour sa part, appelle à l’unité et promet d’être «au service des populations ». Les couleurs nationales entre ses mains, un cadeau offert par le sous-préfet, le nouveau maire déclare : « aujourd’hui, c’est le drapeau national qui nous unit et qui symbolise la République du Sénégal.» Adressant ses vifs remerciements aux populations lors de cette cérémonie solennelle, le maire entrant assure que celle-ci va se dérouler dans la forme républicaine la plus absolue dans le respect des lois et règlements du pays. Ainsi, il a plaidé en faveur du respect de la parité en respectant les clauses de la démocratie. Le conseil a élu une dame, première adjointe au maire, en la personne de Rokhy Mangane. Le vent du changement souffle dans le Ferlo.