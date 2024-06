Mairie de Ziguinchor : Djibril Sonko, successeur d'Ousmane Sonko, se pose en rassembleur

Djibril Sonko, jusque-là 2e adjoint au maire chargé des finances et de la coopération, est le nouveau maire de Ziguinchor. Il a bénéficié du soutien de l’ancien édile, le Premier ministre Ousmane Sonko, pour être choisi par consensus, après le désistement des autres candidats.



Djibril Sonko succède officiellement à l’ancien maire de Ziguinchor Ousmane Sonko à la tête de la commune, à l’unanimité de l’ensemble des conseillers, avec 77 voix.



Djibril Sonko rend hommage à Ousmane Sonko



« Je voudrais rendre un vibrant hommage à Ousmane Sonko », a déclaré le nouvel édile, lors de son premier discours. Djibril Sonko affirme que rarement dans l’histoire politique du Sénégal, « l’on a vu un homme aussi déterminé, courageux et généreux pour sacrifier sa vie et sa famille pour se battre pour la liberté et la démocratie et pour mettre le Sénégal sur de bons rails ».



Le nouveau maire d'ajouter : « Si je suis assis ici en tant que maire de Ziguinchor, en dehors des considérations divines, nous pouvons tous accepter que c’est grâce au combat d’Ousmane Sonko et de son leadership. »



La démission de son prédécesseur est perçue par Djibril Sonko comme étant en phase avec les orientations des nouvelles autorités.



« La démission obéit à une directive du président de la République Bassirou Diomaye Faye », a rappelé le nouveau maire de Ziguinchor. Une mesure prise pour éviter le cumul de fonctions aux membres des conseils municipaux et départementaux sollicités pour faire partie du gouvernement et qui ont accepté de démissionner.



Ousmane Sonko a démissionné de la mairie de Ziguinchor après sa nomination à la tête du gouvernement pour se conformer à cette directive.



L’actuel maire rassure sur sa disponibilité à travailler avec tout le monde



Djibril Sonko prend son élection à la tête de la mairie comme un sacerdoce. Il invite les conseillers et les populations à en faire autant.



Par ailleurs, il veut s’inscrire dans la rigueur, le sérieux, la justice dans la gestion des actions de la mairie et se mettre au service des populations. Djibril Sonko invite les conseillers à s’orienter dans cette dynamique.



« Je n'écouterai personne pour des questions d’adversité, pour des questions de politique politicienne. Par contre, je souhaiterais que tout le monde m’aide dans la lourde tâche », a indiqué le nouveau maire.



Titulaire d’un DEA en économie internationale obtenu à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Djibril Sonko est inspecteur du Trésor depuis 2009. Membre fondateur du parti Pastef et coordonnateur départemental de Pastef/Ziguinchor, il est aussi membre du cabinet du président du Pastef chargé du programme.