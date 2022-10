Mairie de Ziguinchor : Ousmane Sonko fait le toilettage et dévoile 148 cas de doublons de postes et de salaires

Ousmane Sonko fait le toilettage et dévoile 148 cas de doublons de postes et de salaires

" On a pris le temps, pour le cas des agents. On est là quand même depuis 8 mois. On n’a chassé ou renvoyé personne depuis notre installation. Cela veut dire qu'on a pris le temps de bien regarder. L'inventaire que nous avons fait révèle plusieurs catégories. On a eu des cas d'abandon de postes. On a des cas d'agents qu'on ne connaît pas. Il y a des cas de doublons etc. En tout cela fait plus de 148 agents. Je rappelle qu'à notre arrivée, on a trouvé presque 700 agents. Il y a des cas de doublons de postes et des cas de doublons de salaires, des recrutés agents de la mairie en même temps qui sont au niveau de la Ferrari". Ce sont là des précisions du maire Ousmane Sonko sur la situation du personnel de la mairie.





A l’en croire, les contrats de bon nombre d'entre eux sont arrivés à terme en début d'octobre; notification a été envoyée à chaque agent concerné. Cependant, Ousmane Sonko affirme que les agents dont les contrats sont arrivés à terme pourront être rappelés, si leur situation est considérée comme étant dans le besoin.