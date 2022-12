Makhtar Cissé : « Le défi de l’emploi, s’il n’est pas relevé, expose notre pays à...»

« Le défi de l’emploi, s’il n’est pas relevé, expose notre pays à l’implosion ». La mise en garde est faite par l’ancien ministre du Budget, Mouhamadou Makhtar Cissé, dans les colonnes du journal Bès Bi le jour de ce lundi 5 décembre 2022.