Makhtar Le Kagoulard, Commissaire Keita et Cie lancent un front anti-Sonko et exigent la tenue du procès Adji Sarr

Mouvement Xexal Senegal avec Commissaire Keita et Makhtar le Kagoulard

Un collectif anti-Ousmane Sono a été porté sur les fonts baptismaux, ce jeudi. Un nouveau mouvement dénommé « Xeexal Sénégal », lancé ce matin, a sonné l’alerte sur la situation actuelle du pays perturbée “par des politiciens mal intentionnés dont le principal instigateur n’est autre que Ousmane Sonko”.





« Si rien n’est fait pour l’empêcher, le Sénégal connaîtra une crise grave pouvant déboucher sur sa déstabilisation et donc, sur l’effondrement de son état et la destruction des fondements de la société », alertent-ils. En conférence de presse, les membres de ce mouvement, initié par Makhtar le Kagoulard, et constitué des Sénégalais de divers horizons (juristes, artistes, dirigeants de mouvement politiques etc.….) et des personnalités comme le commissaire Cheikhna Keita, se sont indignés des évènements de mars 2021 et de juin 2022 qui ont fini d’installer le Sénégal dans une situation préoccupante. «Le Sénégal est effectivement en danger, sa stabilité se trouvant aujourd’hui menacée par une volonté farouche de fragiliser son état et ses institutions par des politiciens d’un genre nouveau dont le projet déclaré est de changer le système », ont-ils déclaré dans leur propos liminaire.





Pour la coordonnatrice Ndeye Sow Leila, il est inacceptable de laisser « le phénomène Ousmane Sonko » semer la zizanie dans le pays. Elle n’a pas manqué, également, de dénoncer le comportement de certains politiciens, en l’occurrence Barthélémy Dias, coupable d’arracher le micro à un parlementaire lors de l’installation de la nouvelle législature à l’Assemblée nationale.