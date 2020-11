Maladie mystérieuse de Thiaroye : D'autres localités touchées, 700 personnes (déjà) infectées

La maladie mystérieuse de type dermatologique apparue à Thiaroye/Mer prend des proportions inquiétantes.Le bilan s’alourdit et passe à 700 personnes infectées dont 200 cas enregistrés à Thiaroye, selon Source A.Des cas ont été signalés à Mbour, Saint-Louis, Mbao, Touba Dialaw, Rufisque et Yène...L’origine de la maladie serait plus toxique que contagieuse.À signaler que la maladie se manifeste par des boutons sur le visage, aux bras, sur les lèvres, sur les parties intimes et par des yeux larmoyants.