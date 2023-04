Malaise dans les rangs de l'UJTL : La jeunesse féminine authentique réclame la dissolution du BEN

Le secrétaire national de l'Union des jeunesses travaillistes libérales (UJTL), Franck Daddy Diatta, est accusé par ses camarades de parti d'avoir fait parachuter sans aucune consultation une jeune fille comme présidente de la Commission féminine de l'UJTL, alors qu'elle n'a pas les capacités.







Dans un communiqué des femmes du PDS, il est indiqué qu'il faut d'abord être présidente de section féminine dans son CLC ou CLF pour être nommée à ce poste. Ainsi, elles réclament la dissolution du Bureau exécutif national (BEN) de l'UJTL.





"Cette jeune fille n'a jamais été capable d'organiser ne serait-ce qu'une seule activité en tant que présidente de la Commission féminine du MEEL depuis trois ans. Quelqu'un qui est incapable de diriger la jeunesse féminine estudiantine ne peut pas diriger un poste aussi politique et stratégique que la présidence de la Jeunesse féminine de l'UJTL", lit-on dans le communiqué de la Jeunesse féminine authentique de l'UJTL.





Ce poste demande une exceptionnelle capacité de mobilisation, alors que la jeune fille n'a jamais fait intégrer même un seul membre convaincu depuis sa venue dans ce parti.





Pour la jeunesse féminine authentique de l'UJTL, Frank Daddy Diatta cherche à "diviser la jeunesse pour des intentions inavouées et à transformer la structure en un cadre de copinage, de mettre dans le BEN ses amis qui n'ont jamais milité dans le PDS au détriment des jeunes qui se battent à la base".





C'est fort de tout cela que la jeunesse féminine authentique de l'UJTL s'est engagée en sentinelle pour sécuriser cette instance jeune qui est le fer de lance du PDS. Elle s'oppose au choix du secrétaire national de l'UJTL. Elle s'engage aussi à dissoudre ce bureau clandestin qui n'a jamais fait l'objet de publication.





De son côté, Frank Daddy Diatta apporte quelques éclairages sur les accusations de ses camarades. "Ce bureau est mis en place juste pour faciliter les opérations de placement et de vente des cartes de membre du Mouvement des élèves et étudiants libéraux (MEEL), ainsi que les opérations de renouvellement des structures dans toutes les sections et fédérations du parti. Ce n'est pas un bureau définitif, mais provisoire. En plus de cela, la femme dont elles parlent est une militante de base reconnue par les responsables du parti", s'est défendu le secrétaire national de l'UJTL, Franck Daddy Diatta.