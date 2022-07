Malaw Sow (Apr) : «Pourquoi j’ai mis deux bulletins différents dans l’enveloppe »

Malaw Sow, Ancien deputé de l'Apr

Revoilà Malaw Sow. L’ancien parlementaire de la dernière Législature est sorti de sa réserve. Dans une déclaration faite, ce dimanche, aussitôt après avoir accompli son droit de vote, il a tiré à boulets rouges sur son mentor, Macky Sall.





« J’ai mis deux bulletins différents dans l’enveloppe collée que j’ai mise dans l’urne. Je suis de l’Apr, mais je ne suis pas de la coalition Benno bokk yaakaar (Bby). J’ai été député de l’Apr et non de Benno», a-t-il fait savoir, indiquant que «ces élections ne sont pas démocratiques. Ce n'est pas transparent, parce que des listes sont injustement éliminées de la course ».





« C’est moi qui clamais tout le temps être le député de Macky Sall et je n’ai jamais hésité à voter ses projets de loi. Mais, apparemment, le président et ses hommes ne m’ont pas compris », a ajouté Malaw Sow.