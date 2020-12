Mali : Keba Sangaré, un général-gouverneur controversé

Le général Kéba Sangaré a été nommé gouverneur de la région de Bougouni

Ancien chef d’état-major de l’armée de terre, le général de brigade Keba Sangaré est désormais le gouverneur de la région de Bougouni. Son profil, comme son parcours, cristallise les accusations de « militarisation » de l’administration.





Treize militaires, et seulement sept civils. La liste des gouverneurs placés à la tête des régions du Mali, le 25 novembre, a valu aux autorités de la transition d’être accusées de vouloir « militariser » l’appareil d’État, d’autant plus que les officiers désignés, des généraux et des colonels, sont réputés proches de la junte qui a mené le putsch du 18 août. Parmi ces soldats devenus gouverneurs, un nom, en particulier, cristallise les critiques : celui du général de brigade Keba Sangaré.





Et pour cause. Nommé gouverneur de la région de Bougouni, frontalière de Guinée et de Côte d’Ivoire, l’ancien chef d’état-major de l’armée de terre a été épinglé en août dans un rapport d’experts de l’ONU comme étant l’une des personnalités qui « entravent le processus de paix ».





« Charismatique »