Mali : l'imam Mahmoud Dicko ne se présentera pas à la présidence

L'imam Dicko, figure charismatique de la contestation populaire au Mali

L'imam Dicko, figure charismatique de la contestation populaire au Mali ne se présentera pas à la présidence, a déclaré à la BBC un proche collaborateur.L'imam Mahmoud Dicko est devenu la figure de proue des protestations qui ont commencé en juin, appelant à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta."L'imam a été très clair, il n'est candidat à rien. Il veut que les problèmes de mauvaise gouvernance soient réglés... Nous ne le proposerons pas et il n'acceptera pas d'être président. Il ne cherche aucun pouvoir", a déclaré Soya Djike, un organisateur des manifestations.Mardi, des soldats mutins ont pris d'assaut la résidence de M. Keïta et ont arrêté le président et son Premier ministre. M. Keïta a démissionné mardi tard dans la nuit à la télévision nationale.Cependant, le comité d'organisation des manifestations affirme qu'il n'a pas participé aux actions des militaires et que la junte ne l'a pas encore associé à ses projets.M. Djike, qui fait partie du comité d'organisation de M5-RFP - qui chapeaute tous les mouvements de protestation - a déclaré à BBC Focus on Africa qu'ils avaient été invités à rencontrer les militaires mercredi ou jeudi."Il est trop tôt pour que nous puissions dire si nous sommes heureux ou non", a-t-il déclaré.Cependant, il a clairement indiqué que le mouvement de protestation ne voulait pas d'un régime militaire. Il a également nié que les actions des militaires de mardi étaient un coup d'Etat."Nous condamnons tous les putschs militaires mais ce n'était pas un putsch car il [M. Keïta] a démissionné... On ne peut pas vraiment dire qu'il a démissionné sous la menace d'une arme, on ne voit pas d'armes", a-t-il ajouté.