Mali: Mamadou Diop Decroix demande au président Macky Sall de lever l’embargo

« Le Sénégal est la principale victime de l’embargo du Mali », a déclaré le député, Mamadou Diop Decroix ce mardi 26 avril, en marge d’une conférence de presse. D’après le parlementaire, à y voir plus près, le Mali réussit à exporter et importer à partir des ports de Nouakchott en Mauritanie, de Conakry en Guinée et d’Abidjan en Côte d’Ivoire.





« À partir de la Mauritanie, les marchandises entrent et sortent du Mali. En Guinée la même chose. Pour ce qui concerne Abidjan, les marchandises transitent par le Burkina pour aller au Mali. Si bien que c’est le Sénégal qui est la principale victime de cet embargo. Les camions sont massés par centaines à la frontière, le port de Dakar est au ralenti », signale-t-il.