Malick Gackou sur la marche du 10 décembre : «La justice sénégalaise est injuste»

Malick Gackou parle d'une justice à deux vitesses

«La justice de notre pays est injuste. Elle évolue à deux vitesses. Une justice pour les tenants du pouvoir et une justice pour les populations sénégalaises».





C’est l’avis de Malick Gackou qui s’exprimait sur les ondes de Walfadjri, dans son édition de ce midi. C’est d’ailleurs, dit-il, la raison pour laquelle la coalition Yewwi Askan Wi, dans son unité, sa cohésion et sa solidarité va, avec l’ensemble des forces vives, se battre pendant la manifestation.





Et «au-delà du 10 décembre, faire de sorte que la plateforme de maintien et de suivi, pour ne pas dire de veille, pour l’expression d’une justice équitable au Sénégal, puisse être matérialisée et concrétisée, au grand service de la défense des intérêts supérieurs de la nation», ajoute Malick Gackou.