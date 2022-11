[Vidéo] Malick Gakou à Macky Sall : « Il n’y aura jamais de 3e mandat au Sénégal »

Malick Gackou

Lors du congrès d’investiture du Grand parti tenu ce weekend au Cices, Malick Gakou a affiché ses ambitions de devenir le 4e président du Sénégal, après Macky Sall. A cet effet, le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 a réitéré sa détermination et son engagement à mettre son expérience et son expertise au service du Sénégal. Épaulé de son nouveau directeur de campagne et député-maire de Guédiawaye Ahmed Aidara, l’ancien ministre a asséné ses vérités.





« Comment le président Macky Sall peut-il avoir la prétention de chercher un troisième mandat au Sénégal alors qu’il a échoué, alors que le Pse a échoué, alors que sa politique économique et sociale a échoué », s’est-il interrogé. Devant ses partisans et militants, il promet que « le Grand parti et la coalition Mankoo Yewwi Sénégal seront au premier rang en 2024 pour combattre le 3e mandat ». « Il n’y aura jamais de 3e mandat au Sénégal », a-t-il encore martelé.