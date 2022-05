Malick Gakou à Tivaouane : "Nous engageons l'Etat à davantage protéger et sécuriser les centres de santé"

La disparition de 11 bébés à l'hôpital de Tivaouane est une marque de plus et certainement de trop du drame de la maternité dans notre pays. "Cela suffit à mobiliser toutes nos énergies pour mettre fin définitivement à cette série macabre qui frappe la famille sénégalaise", souligne Malick Gakou, en visite à Tivaouane où 11 nourrissons ont perdu la vie dans un incendie, mercredi.





"Nous engageons la responsabilité pleine et entière de l'Etat à davantage protéger et sécuriser les centres de santé. De plus, une enquête minutieuse devra être menée pour situer les causes et en tirer toutes les conséquences", recommande le président du Grand Parti, par ailleurs président de la fondation Maternité solidaire, qui présente ses " vives condoléances aux familles éplorées".