Malick Gakou console Bougane : " J'ai aussi subi un tel forfait avec un redressement de 11 milliards "

Le redressement fiscal est-il devenu une arme dont se servirait le pouvoir pour museler des opposants ? L'homme d'affaires Bougane Gueye Dany, patron de DMédias et opposant au pouvoir est sous le coup d'un redressement fiscal de 2,4 milliards F Cfa. L'intéressé a lui-même livré l'information lors de sa tournée "Tibb tank" (sur les pas de Macky Sall) qui la mené à Touba. Mais le leader de Guem sa bopp peut compter sur le soutien de l'ancien ministre Malick Gakou, président du Grand parti.





" Mon cher jeune frère, j'ai appris pour votre redressement fiscal de 2.4 milliards de Francs CFA. Comme tu le sais, j'ai aussi subi un tel forfait avec un redressement de 11 milliards il n'y a guère longtemps. Dommage que dans notre pays, encore, le régime en place continue d´utiliser les leviers étatiques pour intimider des adversaires politiques. Peine perdue...", écrit-il à l'endroit de son camarade de l'opposition.