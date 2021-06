Malick Gakou : « Nous exigeons le retrait pur et simple du projet inique »

Malick Gackou exige le retrait du projet de loi

Le bureau politique du Grand parti (GP) « condamne avec la dernière énergie le forcing contre la démocratie, les libertés et les droits fondamentaux des citoyens à travers ce projet liberticide sur le terrorisme ». Malick Gakou et Compagnie se joignent au concert d’indignations pour dire non au projet de loi sur le terrorisme que l’Assemblée nationale examine présentement.





Ainsi, un appel est lancé à tous les citoyens à se mobiliser pour barrer la route à cette initiative de Macky Sall, indique le Grand parti dans un communiqué reçu.