Malick Gakou : "L'État gagnerait à bien écouter le peuple sénégalais"

Le leader du Grand parti And Suxali Sénegal, Maclick Gakou était en visite ce week-end à Thiaroye-Sur-Mer. Ce, sur invitation des responsables locaux de son parti. Une occasion que le patron du Grand parti a saisie pour contrecarrer l’adoption des projets de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénal.



Selon lui, « Dans un pays comme le Sénégal, il faut privilégier la paix, le dialogue, et la concertation. Nous pensons que l’Etat gagnerait bien à écouter le peuple sénégalais. C’est pourquoi nous avons dénoncé avec véhémence cette loi liberticide sur le terrorisme, car elle est en porte-à-faux avec les intérêts supérieurs du Sénégal », soutient l'ancien ministre.



Ainsi, il exhorte les forces vives patriotiques à se battre pour l’annulation de cette loi qui " à coup sûr va remettre en cause nos acquis démocratiques".



Par ailleurs, il estime qu’il est prématuré de parler de candidature pour la mairie de Guédiawaye tout en affirmant que "les candidatures à la candidature se discuteront au sein du Grand parti, déclare Malick Gakou dans le quotidien "Tribune'' .