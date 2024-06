Malick Ndiaye sur la situation d'Air Sénégal :”Nous allons redresser cette boîte et redorer l’image du Sénégal”

Alors que des couacs sont notés dans l’acheminement des pèlerins sénégalais à la Mecque, le ministre des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, estime qu’il y a “eu défaillance du côté d’Air Sénégal”.







S’agissant de la compagnie aérienne nationale, M. Ndiaye annonce des mesures : "Nous sommes en train d'y travailler. Nous allons prendre les mesures qu'il faut pour redresser cette boîte et redorer l'image du Sénégal parce que les problèmes, ce n'est pas que le pèlerinage, nous les vivons aussi dans les autres vols réguliers. Je me demande même si je dois dire régulier parce qu'il y a souvent des retards, des annulations de vols. Nous sommes en train de travailler sur un Plan de relance et de redressement pour être sûr qu’Air Sénégal va répondre à la demande des Sénégalais, des Africains, disons des clients avec un service de qualité."