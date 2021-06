Malicounda : Le "Messi(e) des maires" dresse un bilan prolifique

Maguette Sène, "le maire qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit", a été porté au pinacle par ses administrés.





Le "Messi(e) des maires" est l'un des plus innovants et des plus créatifs dans le département de Mbour. De 2014 à 2021, Maguette Sène a mis les bouchées doubles, pour permettre à sa population de vivre dans de bonnes conditions.

Pour cela, plusieurs investissements et réalisations ont été faits. Notamment dans le domaine de la santé, avec la construction et l'équipement du poste de santé de Falokh, de la maternité de Pointe Sarène, des postes de santé de Takhoum, de Saly-Aérodrome et de Ngoukhoudj, de la maternité de Keur Maissa. La mise à disposition d'une ambulance aux postes de santé de Keur Maissa et de Mballing. L'érection de la case de santé de Fandane, Warang et Roff en poste de santé. Une dotation annuelle en équipements, en médicaments et en produits phytosanitaires, aux postes et cases de santé, de carburant aux ambulances, le recrutement d’un personnel sanitaire, entre autres.

Dans le secteur de l'éducation, une dotation de 20 millions/an en fournitures scolaires aux Codecs, de matériel administratif et la remise de kits scolaires aux personnes vivant avec un handicap sont à son actif.

De plus, il a mis en place une école de formation dans les métiers de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration (formation gratuite), une subvention annuelle aux élèves et étudiants, qui est passée de 5 millions en 2014 à 13 millions en 2021, un logement et des dons de tickets aux étudiants de sa commune...