Malicounda : Maguette Sène liste les avantages de la nouvelle Centrale électrique

Conscient que l'Énergie est un enjeu majeur de développement durable, le Président Macky Sall a pris l’option de placer ce secteur au cœur de ses priorités.



C'est l'avis du maire de Malicounda, Maguette Sène, qui estime que le Président a multiplié par trois la productivité énergétique en vue de soutenir une dynamique de croissance forte, durable et inclusive.



"Le défi du 21ème siècle est désormais clairement posé : produire plus d'électricité dans les meilleurs délais possibles et dans des conditions optimales pour permettre l’accès de tous à cette source indispensable à la vie au plus tard d’ici 2025. Un autre motif de satisfaction est lié au fait que les investissements que vous construisez dans nos territoires produisent immédiatement des impacts positifs réels pour les communautés", a assuré Maguette Sène.



Il rappelle qu'en 2016, l’implantation de la Centrale solaire de Malicounda avait comme effet immédiat de générer des ressources d’un montant de 300 millions de francs CFA.



Cela avait permis d’électrifier huit villages de Malicounda et de réaliser, en un temps record, l'accès universel à l’électricité dans la commune.



Maguette Sène de confier que cette centrale électrique de Malicounda a permis aux autorités d'équiper la maternité de la localité d’un appareil échographique d’un coût de 25 millions.



"Malicounda Power s’est également engagé à accompagner la jeunesse de la zone, notamment dans le domaine sportif. En effet, la société a accepté le financement d’un stade moderne avec tous les équipements nécessaires au profit de la commune. La contribution économique locale que Malicounda Power a commencé à verser à la Municipalité au titre de six mois de fonctionnement en 2022 et pour le compte de l’année 2023 est de 309 millions de francs CFA", a indiqué le maire de Malicounda.



Malicounda réclame des routes bitumées



Avec les différents investissements qui font de Malicounda un hub énergétique (avec un parc de production de 142 mégawatts pour les deux centrales), un hub touristique dont Pointe Sarène est le point nodal et un hub agro-industriel avec l’Agropole de l’Ouest, Maguette Sène invite l'Etat à leur octroyer des routes.



"Le seul élément qui manque à cet écosystème c’est des routes bitumées reliant les principales agglomérations. A cet effet, l’intégration de la Commune de Malicounda dans le programme de Promovilles est la seule demande que nous formulons à votre endroit pour faire de notre municipalité la ville moderne et rayonnante que nous voulons", demande Maguette Sène au Président Macky Sall.



Il a annoncé qu'un appel d’offres sera lancé pour désenclaver par des pistes les villages de Takhoum, Malicounda Ngogom, Mboulème et Gagnabougou tout aussi inaccessibles les uns que les autres, surtout en période d’hivernage.