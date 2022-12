Malifara : fâchée contre Balla Gaye 2, une tante du lutteur l’invite à «s’inspirer de Sadio Mané»

Pour n’avoir pas mis les pieds depuis six ans à Malifara, village d’origine de son père, Balla Gaye 2 s’est attiré les foudres de ses parents vivant de cette localité de la région de Sédhiou. «Nous ne lui demandons pas de l’argent. Nous avons plutôt besoin de plus de considération», réclame Aramata Sakho, une tante du lutteur interrogée par L’Observateur qui a publié ce mercredi un reportage dans la localité en prélude au combat entre le Lion de Guédiawaye et Boy Niang, le 1er janvier prochain.



La sœur de Double Less poursuit : «Demandez-lui de revenir aux sources, de revenir auprès des siens. Ses oncles, ses tantes, ses demi-frères et demi-sœurs sont dans le village. Il a besoin de la bénédiction de ses parents pour réussir dans ce qu’il fait. Aucun membre de la famille ne dispose du numéro de téléphone de Balla.»



Aramata Sakho martèle : «Si nous avons un conseil à lui donner, c’est qu’il revienne ici à la terre de ses ancêtres, à la terre de ses origines solliciter des prières. Il doit s’inspirer de Sadio Mané qui fait la fierté non seulement de sa famille, mais de toute la Casamance, du pays et même du continent.»