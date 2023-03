Mamadou démis de ses fonctions : Ce que l’on sait sur le limogeage du Directeur du Fonds de solidarité nationale

Mamadou Ndao n’est plus le Directeur Général du Fonds de solidarité nationale. Le Président de la République, Maky Sall, a mis fin à ses fonctions, mercredi 1 mars 2023, à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres.







Cet inspecteur des Impôts et des Domaines et natif de Dahra a passé 17 mois à ce poste logé au Ministère du Développement communautaire de la Solidarité Nationale et de l’Equité territoriale occupé par un autre fils de Dahra en l’occurrence Samba Ndiobéne Ka .





Le désormais ex-DG du Fonds de solidarité nationale a été remplacé à ce poste par docteur Kalidou Ba, un autre fils du Djoloff, habitant la commune de Thiél et proche du Ministre Samba Ndiobéne Ka .





Le limogeage du Dg Ndao fait couler beaucoup d’encre et de salive dans le département de Linguère. Si d’aucuns parlent d’un « probable différend » entre le Ministre Maire de Dahra Samba Ndiobéne Ka et l’ex Dg Mr Ndao, d’autres soutiennent tout simplement qu’il n’en est rien. D’ailleurs, certains invoquent le pouvoir discrétionnaire du Président de la République qui nomme qui il veut au moment voulu.





Les partisans de l’ex-Dg Mamadou Ndao qui peinent à digérer la destitution de leur leader promettent de réagir dans les jours à venir.