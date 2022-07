Mamadou Faye, Maire de Ourour et directeur du FERA : " Un maire de l'opposition ne peut pas développer une commune "

Mamadou Faye, Maire de Ourour et directeur du FERA

L'édile de la commune de (Ourour) se veut clair: un maire de l'opposition ne peut pas développer une commune. Cette déclaration a été faite lors d'une caravane de sensibilisation auprès des populations dans le cadre des élections législatives à Mboss, Panel wolof, Darou Mboss dans le département de Guinguineo.





Selon Mamadou Faye, "L'avantage du département de Guinguineo est de donner la majorité au président Macky Sall qui a suffisamment fait dans ce département pour gagner les élections haut la main". A ses yeux, « Guinguineo est un département qui a besoin d'être développé et on ne peut pas se permettre de laisser gagner par l'opposition » a-t-il mis en garde.