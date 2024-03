Mamadou Lamine Diallo à Kolda : "Nous restons vigilants pour que l'élection se déroule le 24 mars prochain"

En campagne pour la Présidentielle du 24 mars 2024, Mamadou Lamine Diallo a foulé le sol du Fouladou. Après Tambacounda, le président du mouvement Tekki est venu présenter son programme à la population du Fouladou. Occasion saisie par Mamadou Lamine Diallo pour exiger la tenue de cette élection à la date du 24 mars prochain.





Pour le patron du mouvement Tekki, il n'est pas question que cette élection soit reportée à cause du recours engagé par le PDS. "Les allégations portées contre le Conseil constitutionnel par le PDS ne sont pas encore démontrées. Par conséquent, on ne peut pas refuser ce que le Conseil constitutionnel a décidé et qui est conforme à notre Constitution", a-t-il déclaré. Avant d'appeler le peuple à rester vigilant.