Mamadou Lamine Diallo, député : «Le régime de Macky Sall n’est pas sérieux»

«Ce régime n’est pas sérieux. Trois fois au moins à l’Assemblée nationale, j’ai insisté pour leur dire qu’une hausse des prix de l’énergie est inévitable, compte tenu de l’importance du service de la dette notamment». Ces propos sont du président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, dans son "Questekki" 338 du mardi 17 janvier 2023.





Le député a fait savoir qu’au lieu de le reconnaître, «hélas, les prédateurs sous les tropiques ne sont pas humbles, et de consulter les transporteurs, premiers impactés, Amadou Ba a préféré faire le mort et courir à Paris pour un prêt d’une centaine de milliards comme l’appui du FMI».





Dans son argumentaire, Mamadou Lamine Diallo a soutenu que les transporteurs aillent en grève est juste face au mépris du gouvernement et à l’amateurisme d'Amadou Ba, symbole de la gouvernance «tapalé» de BBY. «C’est le premier responsable de cette situation», accuse-t-il.





«La gouvernance du saupoudrage de Macky Sall et Amadou Ba ne marche pas»





Tout en recommandant des aires de repos sur le corridor Dakar - Bamako et que des privés peuvent s’en charger avec les communes du corridor. «Les 22 mesures d'Amadou Ba ne sont pas tenables pour l’économie dite informelle et vont créer plus d’accidents. Prières pour nos 22 morts de Sakal. Mes condoléances au peuple sénégalais et à la famille des transporteurs», a-t-il écrit.