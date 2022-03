Mamadou Lamine Diallo dresse un tableau sombre de l'avenir politique de Aliou Sall et Macky

Tekki sur la relation Aliou Sall et Macky Sall

Après avoir perdu les élections à Guédiawaye, Aliou Sall va sans doute essayer d’être député pour l’immunité parlementaire et la protection politicienne selon Mamadou Lamine Diallo. A l'en croire:" l’ami et le patron de Aliou Sall, Franck Timis, a perdu son procès contre la BBC à Londres engagé après le reportage sur les 10 milliards de dollars de royalties des blocs gaziers de St-Louis et Kayar". "Ces apprenants de BBY ne savent pas que la géopolitique des ressources minérales est compliquée. L’exploitation du pétrole et du gaz doit s’accompagner d’une stratégie géopolitique en toute connaissance de cause. Les yeux rivés sur les commissions souvent dérisoires et les rentes captées par les firmes étrangères qui leur laissent une infime partie, nos élites prédatrices signent des contrats anti nationaux et nous mettent dans des pièges géopolitiques" dénonce le leader du mouvement Tekki