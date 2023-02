Mamadou Lamine Diallo: « En voyage, Macky Sall confie à Amadou Ba le soin de réprimer Ousmane Sonko »

Les réactions se succèdent après la journée de ce 16 février où les forces de l’ordre ont caillassé le véhicule de l’opposant politique Ousmane Sonko sur la Corniche Ouest. Ceci, après le renvoi de son procès contre le ministre Mane Mbaye Niang pour diffamation et injures publiques. «Macky Sall voyage beaucoup. Il est allé admirer des maisons en construction à Marrakech. Puis de là, il est reçu en passant par la porte de derrière à l’Élysée par Macron pour s’expliquer sur le voyage de Marine Le Pen à Dakar. Il va à Thiès pour chercher à ferrer Idrissa Seck sans succès », a énuméré le président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo. Avant de poursuivre: Il s’envole pour la Place financière de Dubai et puis à Addis pour rendre le mandat sans saveur de président de l’UA. Il sera à Dakar pour accueillir le Roi du Maroc. Et ainsi de suite. Un voyage nous coûte au bas mot 350 millions.











Pendant ce temps, il confie à Amadou Ba le soin de réprimer Ousmane Sonko qu’on veut mettre en résidence surveillée après un contrôle judiciaire. C’est inacceptable! , a lancé le député.





Les forces de l’ordre, ont aussi gazé Ousmane Sonko à la Cité Keur Gorgui alors qu’il voulait aller au siège de son parti Pastef pour y tenir une conférence de presse.