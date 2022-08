Mamadou Lamine Diallo: «Le peuple n’acceptera pas ce hold up électoral en préparation»





Aminata Touré a soulevé une polémique. Sa conférence de presse tenue, ce dimanche soir, au siège de l’Alliance pour la République (APR) suite aux premiers résultats dévoilés des élections législatives est source de réactions de la part des certains membres de l’opposition dont ceux de Yewwi Askan Wi (YAW) et Wallu Sénégal. Si le premier Barthélemy Dias annonce une manifestation demain lundi, le second Mamadou Lamine Diallo demande à la coalition au pouvoir de revoir sa copie. «Au moment où les commissions départementales de recensement des votes commencent à se réunir, Aminata Touré prétend avoir gagné 30 départements sur 54, soit d’ailleurs un maximum de 54 députés sur 112 au scrutin majoritaire. D’où peut venir sa majorité ? », a écrit l’ancien député de la 12ème législature et patron du mouvement Tekki.

Sur ce, ce membre de la coalition Wallu Sénégal a déclaré: «Benno Bokk Yakaar (BBY) ferait mieux d’accepter sa défaite comme Mme Victorine Ndeye à Ziguinchor. Le peuple n’acceptera pas ce hold up électoral en préparation».