Mamadou Lamine Diallo : « Le Sénégal patriote est plus fort que Macky Sall »

Les réactions suite à la condamnation du leader du Pastef pleuvent. Le leader du mouvement Tekki s'est joint à ce concert pour apporter son soutien à Ousmane Sonko dans un post sur ses plateformes sociales.





« Ce verdict reflète la volonté de celui qui veut réduire l'opposition à sa plus simple expression », argue le député à l'Assemblée nationale. Lamine Diallo ajoute : « Tiens bon O. Sonko. We will never give up. Le Sénégal patriote est plus fort que Macky Sall et ses alliés prédateurs. Mamadou Lamine Diallo ».