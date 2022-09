Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Tekki égratigne Yoro Dia

Dans sa Question Tekki, de ce mardi, le président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, égratigne Yoro Dia.





Selon lui, Yoro Dia nouveau chef de la presse du palais "se présente comme un énarque de Paris sans nous indiquer sa promotion et nous donne des leçons dans des articles pédants. Le nouveau Goebbels, ancien « nègre » du capitaine Sanokho, putschiste malien, est un opportuniste invétéré. Il est chargé de la propagande pour le troisième mandat. Yoro s’est démasqué. Le pseudo intellectuel de la République n’était qu’un encagoulé de BBY".





Le leader de Tekki ne manque pas de minimiser l'objectif de la rencontre au Palais, portant sur la hausse des denrées.





"Sacré Macky Sall et l’économie. Après une journée de palabres au palais, il revient sur la nécessité du consommer local et du contrôle des prix. Même rengaine qu’en 2012. Échec total parce que BBY refuse de faire de l’économie. Exemple Hott. Amadou Hott prétend avoir été un bon ministre de l’économie parce qu’il a mobilisé en trois ans, 5000 milliards de francs. C’est bien triste, malgré mes alertes questekki. D’abord Hott, pour être honnête, doit nous dire sur ces 5000 milliards, combien ont été décaissés et la part des entreprises étrangères dans ces décaissements. Pour lui, l’économie, c’est la mendicité internationale", déclare-t-il.