Mamadou Lamine Diallo : " Il est temps que Mansour Faye nous édifie sur les 766 milliards dépensés dans les inondations"

Mamadou Lamine Diallo du mouvement Tekki et député nouvellement élu à travers la liste de Wallu Sénégal interpelle le ministre des Infrastructures, des Transport terrestres et du Désenclavement Mansour Faye sur l'argent financé dans les inondations à Dakar. "Il est temps que Mansour Faye nous dise que ce qu'il a fait de l'argent destiné aux inondations", interpelle Mamadou Lamine Diallo s'adressant à l'ancien ministre de l'Eau et de l'Assainissement Mansour Faye.





Il a, par ailleurs, présenté ses condoléances aux familles éplorées dans les inondations de ce vendredi." Aux populations dans le désarroi, je leur dis « Massa ».Franchement, il est temps que Mansour FAYE nous dise qu’est ce qu’il a fait de nos 766 milliards F CFa dépensés dit-on dans les inondations" a-t-il écrit.