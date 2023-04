Mamadou Lamine Diallo : "La candidature d'Idrissa Seck sera une diversion pour Macky Sall"

La déclaration de candidature du leader du parti Rewmi, Idrissa Seck, continue de faire couler de l'encre et pas que dans la coalition Benno Bokk Yaakaar. Le député du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, est convaincu que cette candidature est une "bonne nouvelle pour le peuple".







Dans un tweet, il écrit : "Dans le fond, Idrissa Seck prépare sa retraite politique comme annoncé, à 63 ans. Sa dernière sortie médiatique est une présentation de ses mémoires, son enfance, ses études et son parcours politique avec Me Wade et Macky Sall dans son style imprudent."





Mamadou Lamine Diallo juge qu'en réalité, en 2024, la candidature d'Idrissa Seck "sera une diversion pour Macky Sall". Conclusion : "Un prédateur en moins !"