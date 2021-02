Mamadou Lamine Diallo : "Macky Sall utilise la criminalisation du viol pour salir et éliminer un opposant"

Le président Macky Sall utiliserait-il la nouvelle loi sur la criminalisation du viol pour ferrer ses opposants? Tout porte à le croire, à en juger par la sortie du député et leader de Tekki, Mamadou Lamine Diallo dans une déclaration reçue, que 'nous vous Livron un extenso.Macky Sall a inauguré l'ère de la chasse aux opposants pour installer la dictature de la Famille Faye Sall: ses armes étaient jusqu'ici de nature financière associées aux parrainages corrompus.Le Mouvement des Femmes a obtenu la criminalisation du viol. Utiliser cet acquis pour salir et éliminer un opposant est d'une gravité extrême confinant à la haute trahison en cas de complot ou de cabale même si c'est un contre-feu pour masquer la faillite de la lutte contre la Covid-19 et le chômage des jeunes.Sous le constat de son engagement patriotique, il faut défendre l'honorabilité du député Ousmane Sonko, Président de Pastef.Tekki a vécu dans sa chair la disparition de son coordonnateur Moussa Ndiaye. Nous savons ce qu'est un complot.Vive la mobilisation patriotique pour la démocratie et les libertés.Tenez bon, compagnons de Pastef Les PatriotesMamadou Lamine Diallo