Mamadou Lamine Diallo sur le budget de 6400 milliards FCfa: «Macky veut distribuer de l’argent pour imposer sa 3eme candidature»

Le projet de loi de finances pour l’année 2023, chiffré à plus de 6400 milliards FCFA, a été adopté en Conseil des ministres, mercredi dernier. Mais en attendant l’ouverture de la session ordinaire unique prévue, ce vendredi 14 octobre, le député de l'opposition Mamadou Lamine Diallo a jeté un regard critique sur les lignes de ce budget.





Pour le leader du Mouvement Tekki, l’Etat du Sénégal y a déjà comptabilisé les recettes tirées de l’exploitation du pétrole et du gaz naturel. Il souligne, dans son dernier « Questekki », que le Président Macky Sall veut orienter le débat sur les dépenses dites sociales, salaires, subventions multiformes « pour imposer sa troisième candidature et distribuer de l’argent en cette période de cherté de la vie est un moyen de se faire accepter ». Donc, indique M. Diallo, il n’y a rien, de nouveau dans le budget, « sauf un peu plus d’argent à distribuer ».





A l’en croire, « il y a deux points qu’on ne peut pas occulter. La dette et notamment les eurobonds. Le gouvernement devra nous dire quel est le montant exact du service de la dette? Quelle est la part des eurobonds et quel est le montant des arriérés intérieurs baptisés obligations impayées ».