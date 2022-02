[Profil] Mamadou Ndione, une ambition de servir et un désir de changement pour Diass

Docteur économiste, logisticien, spécialiste des questions portuaires, l'actuel élu de la commune de Diass a plusieurs cordes à son arc. Après la perte de son père, il y a vingt-huit ans de cela, deux dames sont devenues ses piliers essentiels. Il s’agit de sa mère et de son épouse. Ces dernières lui procureront la force et l'énergie d'aller toujours de l'avant et d'être toujours au service de ses semblables.



Membre de la Task Force Républicaine de l'Apr, Ndione a été parmi les 5 porte-paroles du candidat Macky Sall en 2019 lors de l'élection présidentielle.



"J'ai commencé à militer à l'Apr avant l'arrivée du Président Macky Sall au pouvoir. J'étais le second de Seydou Guèye à la Médina. Depuis 2010, j'avais dit qu'après 2012, je militerai à Diass. En 2012, grâce à notre travail collectif, le Président est arrivé 1er au premier tour à la Médina devant Wade, Tanor, Idy et Niass.

Après 2012, j'ai choisi de laisser la Médina pour militer à Diass", se rappelle Mamadou Ndione.



Ainsi, de 2009 à 2014, il a été conseiller municipal à la Médina et à la ville de Dakar. Puis conseiller départemental à Mbour de 2014 à 2022.



Haut Cadre dans une multinationale privée spécialisée dans l'activité portuaire et logistique, il y passera 23 ans (1994-2017) avant qu'il ne soit nommé Directeur Général du COSEC en 2017. Il sera vice-président de l'Union des Conseils de Chargeurs.

Ce père de deux garçons et d'une jeune fille est écrivain à ses heures perdues. Le DG du Cosec a écrit 11 ouvrages dont le dernier porte sur les "Métiers portuaires".



Diass vers l'ère du changement qualitatif où chaque citoyen jouera sa partition





Premier Maire de Diass élu au suffrage universel direct le 23 janvier 2022, l'homme de 56 ans a toujours nourri un grand amour pour la politique, les actions de développement et le sport.

Après avoir succédé à six de ses concitoyens qui, depuis 1972 ont géré cette commune, allant des défunts Adama Seck, Arona Faye, Oulimata Thiaw, Moussa Ndiaye, Alioune Ciss et du maire sortant Cheikh Tidiane Diouf, le nouveau magistrat de la ville de Diass se veut un Édile qui donne ses droits et rappelle ses devoirs à l’élu local. Qui selon lui est cet acteur qui participe par "son vote aux prises de décisions sous forme de délibérations".



La population de Diass aura choisi Mamadou Ndione pour deux raisons : par le désir de tourner la page et un espoir sans faille placé sur son équipe afin qu'elle les mène vers les rampes du développement. Installé dans ses fonctions de maire le 10 février 2022, dans sa profession de foi, Mamadou Ndione a affirmé son souhait à travailler sur deux axes, à savoir la prise en charge des urgences et la gestion du structurant.



"Je prends cette élection comme la rencontre entre une ambition de servir et un désir de changement qualitatif. Nous gérerons cette commune autrement s’il plait à Dieu. Je m’engage à inscrire mes actions de Maire en totale conformité avec les missions assignées par la loi. Je serai par la grâce de Dieu le Maire du citoyen, cet acteur essentiel qui, on l’oublie souvent, n’est pas un simple passager du navire", précise Mamadou Ndione.



Ainsi, dans la gestion de la municipalité, il veut que chaque citoyen y joue sa partition, en vertu du code des collectivités locales. Pour lui, toutes propositions relatives à l'impulsion du développement économique et social de la commune sont les bienvenues.



"Je veillerai à ce qu’à l’échelle d’un village ou quartier, les citoyens puissent s’organiser en conseil consultatif pour nous faire des propositions sur tout dossier conformément au code. Je veillerai aussi au rappel en toute circonstance du devoir de citoyen. Droits et devoirs constituent les deux faces indissociables d’une même pièce", avait-il assuré lors de son installation.



Tout en ajoutant : "Notre nez ne sera pas scotché sur le guidon de l’urgence jusqu’à oublier le structurant. Nous comptons tirer le maximum possible de l’énergie de notre jeunesse, de la digne résilience de nos femmes et de l’immense sagesse de nos anciens pour engager ensemble la bataille du développement inclusif. Pour ce faire, nous comptons sur l’accompagnement de l’État dans la correction du gap infrastructurel et la formation professionnelle".



En outre, pour plus d'efficacité au cours de son magistère Mamadou Ndione compte veiller à la formation de ces élus afin de leur garantir une bonne mission.

"Nous avons l’obligation de former nos élus", avait-il soutenu.



Il se veut maire "fédérateur et facilitateur de l’action du Conseil municipal", et dit être conscient que "l’élu local n’est pas un actionnaire de la Mairie". Mais un "serviteur" qui "doit garantir une présence assidue aux séances du conseil municipal".



Au-delà de ses domaines de compétence, le nouveau maire ne veut pas rester indifférent aux actions de développement plurisectoriel de sa commune.

Il veut travailler dans une approche participative, paisible et de confiance mutuelle avec tous les segments sociaux pour agir sur deux registres que sont "l’urgence et le structurant".

La nouvelle équipe municipale de Diass devra faire face à des urgences dans plusieurs domaines et surtout y apporter des solutions pérennes.



Aussi, le maire de Diass compte sur l'implication des entreprises et organisations installées sur leur territoire communal pour agir en priorité sur les infrastructures, le cadre de vie et l’emploi des jeunes et des femmes dans un cadre transparent et équitable.



Sportif, le maire de Diass a été joueur et dirigeant à l'Asc Deggo de Médina et à la Zone 1 de l'Odcav de Dakar. Il tatera aussi le domaine de la lutte avec ses jeunes frères. Ils ont eu à organiser trois combats de lutte entre 2004 et 2005 notamment pour d'actuels grands lutteurs comme Lac de Guers 2 et Papa Sow, sous le label Diaspro ou Diass Production.



En 2021, il remporte le Cauris d'or national du leadership. Il a été deux fois "Malaw d'or". Puis, il a été sacré "Lat Dior d'or" en 2022. Auparavant, il a été désigné "Guerté d'or" en 2019.