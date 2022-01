Mame Boye Diao sur le discours à la nation : "Le bilan est satisfaisant, le discours pertinent"

Sur les ondes de Rfm ce vendredi 31 décembre 2021, Mame Boye Diao, directeur des Impôts et Domaines, est revenu sur le discours à la nation du président Macky Sall.





Selon lui, c'est un discours responsable, organisé et très structuré.





Mame Boye Diao de souligner que le président de la République a bien fait de rendre compte aux Sénégalais après un an d'investissements et de réalisations.