Mame Diarra Fam : «Il faut sortir dans la rue ce vendredi et parler à Macky Sall»

La députée Mame Diarra Fam appelle les Sénégalais, ce vendredi 25 juin, à se mobiliser devant l’Assemblée nationale, pour «dire non à Macky Sall». Ce, à propos du vote des projets de loi n°10/2021 modifiant la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal et n°11/2021 modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale.







Face à la presse avec d’autres membres de l’opposition sénégalaise, la parlementaire membre du Parti démocratique sénégalais (PDS) a déclaré, sur Universinfo : «Il faut montrer à la mouvance présidentielle que nous ne sommes pas d’accord et nous n’allons pas accepter ce projet de loi. Il faut sortir demain (ce vendredi) dans la rue et parler à Macky Sall. Nous, on fera tout pour bloquer la séance plénière à l’Assemblée nationale.»