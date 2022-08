Mame Diarra Fam, Marième Soda Ndiaye, Sira Ndiaye et Yéya Diallo: Quel sort pour les révélations de la 13ème législature ?

Regrets pour certains Sénégalais, surprise pour d’autres. Mame Diarra Fam, Sira Ndiaye, Yéya Diallo et Marième Soda Ndiaye, quatre « révélations » de la dernière Législature, ont connu des fortunes diverses à la suite du scrutin des élections législatives de ce 31 juillet 2022.







Elles font toutes partie des femmes parlementaires les plus remarquées lors de la dernière Législature, chacune à sa manière. Mais, pour le moment, seule l’une d’entre elles est presque « sûre » d’être reconduite à la 14e législature : Mame Diarra Fam. Investie sur la liste départementale de Pikine de l’inter-coalition Yewwi-Wallu, la dame à l’accent italien très marqué, a été reconduite à la suite d'une large victoire sur la coalition présidentielle Benno bokk yaakaar (Bby).



Candidate malheureuse de la grande coalition Wallu Sénégal lors des dernières Locales à Guinaw-Rails Nord, l’ancienne parlementaire de la diaspora a su retrousser les manches, pour revenir en force, en se rapprochant de plus en plus des leaders de Yewwi Askan wi, notamment Ousmane Sonko et Barthélémy Dias. D’ailleurs, elle a été arrêtée chez le nouvel édile de la Ville de Dakar, en marge d’une manifestation interdite, le 17 juin dernier. Elle sera, par la suite, relaxée, le 28 juin, après une dizaine de jours passés derrière les barreaux.



Aujourd’hui, Mame Diarra Fam aura la chance de poursuivre ses déclarations ironiques et spectaculaires dans l’Hémicycle.



Marième Soda Ndiaye en sursis…



C’est le contraire de la suppléante de Me Aïssata Tall Sall, -devenue Envoyée spéciale du Président, puis ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur-, Marième Soda Ndiaye, également l’une des grandes révélations de la Législature sortante. Elle devra être édifiée sur son sort, ce jeudi (la Commission nationale de recensement des votes va livrer les résultats définitifs à 17h). Investie à la 4e position de la liste nationale proportionnelle de la coalition Aar Sénégal, derrière Thierno Alassane Sall, Rouguy Sall et Dr. Abdourahmane Diouf, elle voit ses chances, pour le moment, très minimes au vu des tendances issues des urnes. A noter que l’ancienne benjamine de l’Assemblée nationale est à l’origine de pas mal de questions écrites sur différents sujets.



Sira Ndiaye et Yéya Diallo dans l’expectative…



Du côté de la majorité présidentielle, deux jeunes députées se sont fait remarquer lors de la dernière Législature. Il s’agit, en effet, de Sira Ndiaye, responsable de l’Alliance pour la République (Apr) du département de Mbour, et Yeya Diallo, responsable des jeunesses féminines du Parti socialiste (Ps). Elles sont respectivement investies à 13e et à la 25e position sur la liste nationale proportionnelle de Bby. Mais, tout comme Marième Soda Ndiaye, l’ancien Rapporteur de la Commission des lois devra, elle aussi, prendre son mal en patience en attendant les résultats définitifs et la répartition officielle des 53 sièges du scrutin proportionnel. La désormais ex-Secrétaire élue a, quant à elle, plus de chance de retrouver l’intuition parlementaire, si l’on se fie au nombre de voix obtenus par Bby.



Mais, elles sont dépeintes comme des parlementaires « assidues » et « exemplaires », mais qui ne ratent jamais l’occasion pour défendre les projets de loi lors des séances plénières.