Mame Goor Djazaka : «Je suis entré dans l’histoire»

En siégeant à la mairie de Rufisque, Mame Goor Djazaka considère qu’il est «entré dans l’histoire». «Je suis le premier artiste conseiller municipal d’une grande ville», souligne-t-il dans un entretien paru ce vendredi dans L’Observateur.



Mame Goor Djazaka s’était présenté aux Locales de janvier 2022 avec une liste indépendante. «Je n’étais ni dans le camp du pouvoir ni dans celui de l’opposition», insiste l’artiste.



Il avait brigué la mairie de la Vieille Ville par devoir. «Je suis né à Rufisque, j’y ai grandi et fait toutes mes humanités. J’estime être en droit de vouloir améliorer les conditions de vie de mes semblables», indique Mame Goor Djazaka.



Il ajoute : «Avec le peu de moyens, les relations que j’ai ici et à l’extérieur, j’ai décidé de m’investir dans ce combat. Pendant au moins trois ans, j’ai dit que j’allais briguer le suffrage des Rufisquois mais personne ne me prenait au sérieux. On me prenait pour un clown alors que je suis loin de l’être.»



Et le musicien n’entend pas s’arrêter en si bon chemin dans la politique. Il a d’autres ambitions sur ce terrain, mais pour l’instant il se garde de les dévoiler. «La mairie d’abord, le reste viendra petit à petit. Vous en saurez quelque chose en temps voulu», suggère-t-il.